SERIE C: la Juve Stabia raggiunge il Catania a metà classifica

Si conclude 3-2 in favore della Juve Stabia il posticipo disputato al “Romeo Menti” dalle Vespe contro il Taranto. A segno per i campani Bentivegna e una doppietta di Stoppa. Per il Taranto due realizzazioni da parte di Giovinco (il secondo gol su calcio di rigore). Vittoria sofferta nel finale per i padroni di casa che, con questo risultato, agganciano il Catania a metà classifica portandosi a quota 22 punti. Taranto, invece, a +1 su entrambe le squadre.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bari 36

2. Monopoli 30

3. Palermo 29

4. Turris 28

5. Avellino 27

6. Catanzaro 25

7. Foggia 24

8. Virtus Francavilla 24

9. Taranto 23

10. Catania 22

11. Juve Stabia 22

12. Picerno 20

13. Campobasso 18

14. Latina 17

15. Paganese 17

16. Monterosi Tuscia 16

17. Fidelis Andria 15

18. Potenza 14

19. ACR Messina 12

20. Vibonese 10

