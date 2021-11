SERIE C: da Catania-Potenza a Juve Stabia-Taranto, le partite della 16/a giornata

Squadre del girone C di Serie C pronte a scendere in campo sabato, domenica e lunedì per la disputa della 16/a giornata. Si apre con il Catania che ospita il Potenza e proverà a riscattare le due immeritate sconfitte consecutive riportate con Foggia e Taranto, ma non sarà facile al cospetto di un avversario a caccia di punti fondamentali in chiave salvezza. Bari che avrà il vantaggio di giocare in casa il confronto con l’insidioso Latina. Campobasso che vuole tornare alla vittoria, cercherà di farlo con la Virtus Francavilla, cliente scomodo che occupa la piena zona Play Off.

Vedremo se il Monopoli riuscirà a dare continuità ai propri risultati contro una Paganese in difficoltà. Autentico scontro diretto in ottica salvezza, quello fra ACR Messina e Fidelis Andria. Il Foggia di Zeman se la vedrà in Puglia con il fanalino di coda Vibonese. Insidia Monterosi per il Catanzaro, chiamato a vincere per rilanciare le proprie ambizioni. Il Picerno riceve visita da una delle formazioni più in forma del momento, il Palermo che mira ad avvicinarsi al Bari capolista. Il derby Turris-Avellino sarà il match clou di giornata. Lunedì, posticipo tra Juve Stabia e Taranto a Castellammare.

27.11. 14:30 Catania – Potenza

27.11. 17:30 Bari – Latina

27.11. 17:30 Campobasso – Virtus Francavilla

27.11. 21:00 Monopoli – Paganese

28.11. 14:30 ACR Messina – Fidelis Andria

28.11. 14:30 Foggia – Vibonese

28.11. 14:30 Monterosi Tuscia – Catanzaro

28.11. 14:30 Picerno – Palermo

28.11. 14:30 Turris – Avellino

29.11. 21:00 Juve Stabia – Taranto

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***