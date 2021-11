SERIE C – Mancino (vice all. Vibonese): “Dopo Catania, altro arbitraggio che lascia a desiderare…”

Ancora una volta proteste contro l’arbitraggio in casa Vibonese dopo la sconfitta di Bari. Il vice allenatore rossoblu Gaetano Mancino si è così espresso al termine della partita: “Altra buona prestazione dopo quella di Catania ma anche stavolta non abbiamo raccolto punti. Siamo venuti a giocare con un piglio importante facendo anche la partita per buona parte dei 90′ ma, ahimè, ancora una volta l’arbitraggio ha lasciato a desiderare. Mi dispiace dirlo però è un dato di fatto, rivedendo le immagini ci è stato fischiato un fuorigioco che non c’era, annullando un gol regolare. Prima il rigore non concesso a Catania, adesso questo episodio. Ci rimane la buona prestazione, pensiamo alla prossima gara. Siamo tutti arrabbiati, evidentemente dobbiamo mettere ancora più furbizia calcistica e agonismo in campo”.

