SIPOS-MORO: verrà riproposta l’idea del doppio centravanti?

La sfida dello “Iacovone” ha evidenziato i soliti pregi e difetti del Catania ‘21/22, esaltando il cuore, lo spirito di gruppo, la voglia di non mollare mai ma anche la scarsa tenuta difensiva ed i decisivi cali di concentrazione nei momenti topici della partita. Tra coloro che contro i rossoblu sono riusciti a fare la differenza figura il croato Leon Sipos che, dopo la pessima prova contro il Foggia, ha risposto presente realizzando un gol di pregevole fattura ed assicurando maggiore presenza e fisicità nel reparto avanzato. A conti fatti la scelta iperoffensiva proposta da Baldini ad inizio secondo tempo, con l’uscita di Izco in favore dell’ex Dinamo Zagabria ed il passaggio al 4-2-4, ha pagato ampiamente, visto che la squadra ha rimontato due gol di svantaggio nel giro di 10’.

Purtroppo la giornata no di Luca Moro ha un po’ condizionato la gara ma l’ingresso di Sipos ha offerto nuova linfa all’attacco rossazzurro, giostrando quasi come una seconda punta (decisamente atipica vista la mole del numero 25) in grado di ricevere e scaricare la sfera verso i propri compagni (specialmente sugli esterni). Ovviamente la rosa del Catania è tarata per sviluppare il gioco sulle corsie laterali. Tuttavia, visto l’esito positivo contro i pugliesi, l’idea del doppio centravanti appare molto accattivante, stuzzicando le fantasie del tecnico toscano. Vedremo dunque se nelle prossime gare questa soluzione, magari con qualche accorgimento tattico, potrà essere riproposta sin dall’inizio o se invece rappresenterà più che altro la classica “mossa della disperazione” nel tentativo di riacciuffare il risultato.

