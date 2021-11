STATISTICHE: Catania, difesa e attacco si confermano due poli opposti…

E sono 23. Con le due realizzazioni del Foggia al “Massimino”, continua a salire il numero di gol subiti dal Catania. Dopo avere mantenuto la porta inviolata mercoledì scorso contro la Vibonese, Andrea Sala torna a prendere gol pagando a caro prezzo errori individuali. Decisivo quello di Ercolani a tempo scaduto, commettendo ingenuamente il fallo in area che ha determinato la concessione del penalty della vittoria rossonera. Adesso il Catania vanta – si fa per dire – la seconda peggiore difesa del girone C (insieme con ACR Messina e Monterosi Tuscia) dopo quella del Campobasso che, di reti, ne ha subite finora addirittura 27.

In compenso il Catania è andato nuovamente a segno malgrado l’assenza di Moro, portando a 24 il numero complessivo di gol all’attivo. Meglio del Catania ha fatto solo la Turris (27). E’ chiaro però che i rossazzurri avrebbero potuto incrementare ulteriormente il bottino di reti se Sipos e Rosaia non avessero sprecato alcune chance davvero ghiotte per entrare nel tabellino dei marcatori domenica. Sta di fatto che dietro si continua a ballare paurosamente, evidenziando un problema ormai cronico per il reparto arretrato malgrado l’impegno e la buona volontà.

