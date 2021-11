L’ORGOGLIO NON BASTA: Catania punito dai propri limiti, occhi puntati sull’extra-campo

La striscia positiva di risultati si è fermata. Al cospetto di un Foggia caparbio e arrembante c’è da registrare una battuta d’arresto arrivata nelle battute conclusive di un incontro che stava scivolando verso l’1-1. Il Catania paga a caro prezzo l’ingenuità del difensore Ercolani che è costata l’assegnazione del penalty trasformato poi con successo da Ferrante. L’attaccante italo-argentino torna a segnare ai rossazzurri a distanza di 17 mesi dal gol-eliminazione ai play-off di Serie C del 2020 quando vestiva la maglia della Ternana.

Un Catania stanco e falcidiato da numerose assenze, punito dai propri limiti strutturali che ha provato comunque a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Al fischio finale la squadra è uscita dal campo tra gli applausi per la generosità della prestazione e l’impegno profuso sul rettangolo di gioco ma ciò non è bastato per fare risultato contro un avversario più lucido e concreto nei momenti topici di una contesa piacevole ed effervescente. Per la prima volta in carriera Zeman lascia il “Cibali” da vincitore: in precedenza l’allenatore boemo aveva sempre perso in casa del Catania alla guida di Salernitana, Avellino e Roma.

La cronaca sportiva adesso lascia spazio alle vicende extra-campo. Oggi, martedì 16 novembre, è la data in cui è stata fissata dal Tribunale di Catania l’udienza pre-fallimentare del Calcio Catania. SIGI, la controllante l’intero pacchetto azionario, è chiamata a presentare presso la Sezione Fallimentare del Palazzo di Giustizia documenti e relazioni tecniche sulla gestione del club, depositando i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si tratta di un passaggio cruciale per la sopravvivenza dell’antico sodalizio calcistico cittadino: il destino della matricola 11700 è appeso ad un filo.

