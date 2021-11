STATISTICHE: Catania e Foggia, stessi punti nelle ultime cinque gare. Attacco e difesa a confronto…

Nove punti raccolti nelle ultime cinque gare disputate nel girone C di Serie C da Catania e Foggia, frutto di due vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. Questo dicono i numeri, con la differenza che se i rossazzurri hanno siglato e subito rispettivamente 12 e 8 reti, i rossoneri sono riusciti a realizzare 7 gol subendone 3. Nel periodo recente, dunque, si fa preferire il reparto offensivo del Catania, viceversa meglio lo sviluppo della fase difensiva in casa Foggia. Il dato relativo ai gol fatti e subiti trova conferma anche nell’andamento generale delle due squadre, con la squadra di Baldini che vanta il secondo miglior attacco del campionato (23 realizzazioni) contro la quarta migliore difesa. Un paradosso questo se consideriamo il fatto che le formazioni allenate da Zeman prendono solitamente tanti gol.

