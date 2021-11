SUPER GREEN PASS: cosa cambia per accedere allo stadio

Nuove disposizioni del governo per contrastare il contagio da Covid. Arriva infatti il “super green pass” che varrà per 9 mesi dall’ultima inoculazione di vaccino rispetto ai 12 previsti finora e sarà ottenibile soltanto con il vaccino stesso o con la guarigione dal Covid, non più con il semplice tampone negativo. Il nuovo decreto, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio riguarderà anche l’ingresso negli impianti sportivi: saranno ammessi all’aperto soltanto coloro che avranno ottenuto il green pass grazie al vaccino o chi è guarito da Covid-19, non più anche chi avrà soltanto effettuato un tampone risultato negativo. La decisione riguarda anche “l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche”.

