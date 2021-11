VERSO CATANIA-POTENZA: attacco, Moro-Sipos oppure il croato in panchina?

C’è curiosità per vedere se sarà ancora dualismo tra Moro e Sipos, oppure mister Baldini metterà in campo le due punte contro il Potenza, avversario del Catania sabato pomeriggio al “Massimino”. In tal caso si registrerebbe una modifica nello schema di gioco di partenza, schierando un centrocampo a quattro oppure a tre unità ma con un trequartista alle spalle di Moro e Sipos che potrebbe essere Ceccarelli. Se invece, come sembra, Baldini opporrà almeno inizialmente all’avversario il 4-3-3 vedremmo nuovamente Moro in campo dal 1′ con il già citato Ceccarelli sulla destra e Russini a sinistra. Per l’occasione il tecnico di Massa ritrova anche Russotto e Piccolo, altre due frecce importanti nel proprio arco.

