TARANTO-CATANIA: rossazzurri imbattuti finora con l’arbitro Longo

Sono stati designati gli arbitri per le gare della 15/a giornata di Serie C. Taranto-Catania, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Iacovone” e valida per il girone C, sarà diretta dal sig. Federico Longo (sez. di Paola) coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola (Terni) e Francesco Ciancaglini (Vasto). Quarto ufficiale Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola).

Quattro le gare del Catania fin qui dirette da Longo: nel campionato di terza serie 2019/20, Catania 1-1 Bisceglie (Mbende, Ebagua) e Cavese 0-1 Catania (Mazzarani); la scorsa stagione, il successo per 2-1 sul campo della Viterbese (Bezziccheri, Pecorino, Sarao) e Catania 3-1 Monopoli (Bunino, Di Piazza, Dall’Oglio, Reginaldo). Rossazzurri, pertanto, imbattuti.

