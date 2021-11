TROCINI (all. Potenza) in vista di Catania: “Ripartiamo dall’equilibrio, c’è da migliorare in zona gol”

L’allenatore del Potenza Bruno Trocini fotografa la situazione che attraversa la sua squadra, in vista della trasferta di Catania: “Ripartiamo dall’equilibrio che abbiamo tenuto contro una formazione seconda classificata, il Monopoli, spingendo per tutta la gara senza aver subito alcuna ripartenza. Questo ci dà maggiore autostima e sicurezza. Abbiamo difficoltà a concretizzare ma anche negli ultimi trenta metri, nell’ultimo passaggio. Dobbiamo migliorare e sperare che rientrino al più presto alcuni giocatori importanti, ma chi gioca sta dando tutto e questo mi rende fiducioso. Soprattutto dal punto di vista difensivo, da quando siedo sulla panchina del Potenza subiamo pochi tiri in porta, lavoriamo bene difensivamente ma i punti ci servono. Abbiamo perso partite senza quasi prendere tiri in porta, mi conforta comunque la crescita dei ragazzi. Serve costanza di prestazione, poi i gol arriveranno. Quando rientreranno elementi come Costa Ferreira, Romero e tanti altri che ti possono anche consentire di mettere nelle condizioni gli altri compagni di andare a segno, saremo ancora più competitivi sicuramente”.

