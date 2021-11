VERSO CAMPOBASSO-CATANIA: centrocampo, cosa cambia con il rientro di Rosaia?

Ha scontato il turno di squalifica che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Viterbo contro il Monterosi Tuscia. Adesso Rosaia scalpita per scendere in campo sabato pomeriggio a Campobasso. Il centrocampista potrebbe essere schierato dal 1′ nel trio di centrocampo composto da Maldonado in cabina di regia e Greco mezzala sinistra. C’è, però, anche la soluzione Provenzano. Il calciatore palermitano ha disputato forse la meglio prestazione stagionale in casacca rossazzurra allo stadio “Rocchi”. Si gioca il posto con Rosaia o Greco, ma è difficile togliere quest’ultimo dallo scacchiere tattico di partenza visto il buon periodo di forma attraversato.

