VERSO CAMPOBASSO-CATANIA (Video): l’ultimo gol siglato dagli etnei in Molise

Undici confronti a Campobasso risalenti agli anni ’70 e ’80, mai una vittoria per il Catania che proverà a sfatare il tabù molisano sabato pomeriggio. Appena tre i gol realizzati dagli etnei nella storia. L’ultima rete siglata dall’Elefante a Campobasso risale al lontano 4 settembre 1983.

Finì 1-1, si giocava un match di Coppa Italia tra il Catania fresco di promozione in Serie A con Gianni Di Marzio in panchina ed i rossoblu guidati da Antonio Pasinato militanti in B. Al 63′ Maragliulo su rigore portò in vantaggio i padroni di casa, rispose pochi minuti più tardi Ciro Bilardi. Risultato che, tuttavia, non servì a nessuna delle due formazioni eliminate dalla competizione (fase gironi). Si qualificarono al turno successivo Verona e Reggiana.

