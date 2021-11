MALDONADO: “Mentalità vincente ovunque. Catania, tifoseria non ha eguali. Onoreremo sempre la maglia”

Così il centrocampista del Catania Luis Maldonado attraverso le pagine de La Gazzetta dello Sport quando si avvicina la trasferta di Campobasso:

“Mi sento più libero mentalmente, ho sofferto un po’ per i problemi e per la condizione fisica. Ha influito molto il rapporto con Baldini, persona diretta che mi ha aiutato tanto. Il rapporto con i senatori, Pinto, Claiton, Piccolo e Izco è splendido, mi sostengono. La classifica? Inutile guardarla. Magari ci toglieranno i punti, ma poco importa perché resteremo determinati e arrabbiati. Decisi a vincere ovunque. Finalmente abbiamo consolidato questa mentalità. Il Campobasso? Loro sono un gruppo solido. Giocano bene, con lo stesso modulo nostro, aggressività e palleggio sono i loro punti di forza”

L’extracampo? Spero possa risolversi presto ogni contrattempo. I tifosi ci vogliono bene perché onoriamo la maglia. Ci hanno chiesto impegno e noi continueremo a dare il massimo finché sarà possibile. Contro l’Avellino è tornato il grande pubblico e quando sono andato sotto la curva avevo i brividi. Avevo giocato in stadi pieni, ma la tifoseria che canta e spinge per 90 minuti non ha eguali. Qui è tutto amplificato, mi sembra piacevolmente pazzesco. La spinta ha influito su risultati, equilibrio interno nostro. In ogni contrasto la gente ti spinge e ti permette di pensare al passo successivo con più sicurezza“.

