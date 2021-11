VERSO CATANIA-POTENZA: torna al “Massimino” Banegas dopo lo storico risultato del Notaresco

Vi ricordate di Pablo Ezequiel Banegas? L’attaccante argentino è tornato a giocare in terza serie dopo varie esperienze nel calcio dilettantistico. Fu avversario del Catania nella clamorosa sconfitta di Coppa Italia col Notaresco risalente al 23 settembre 2020. Impresa storica, quella degli abruzzesi militanti in Serie D che non avevano mai affrontato prima di allora il Catania e ribaltarono l’1-0 iniziale (splendida realizzazione di Kevin Biondi) grazie alle reti siglate da Ivan Speranza (55′) e Dos Santos (primo tempo supplementare). Banegas, ai più sconosciuto allora, fu uno dei più grandi protagonisti dell’incontro, mettendo in mostra giocate davvero molto interessanti illuminando la manovra offensiva ospite su un campo in condizioni penose a seguito della forte pioggia. Sabato il giocatore classe 1992 farà ritorno a Catania e proverà nuovamente a sorprendere la difesa etnea, stavolta con la maglia del Potenza.

