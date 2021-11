VERSO CATANIA-VIBONESE: ritorno al “Massimino” da avversario per Golfo

Dopo il rinvio per maltempo lo scorso 31 Ottobre, Catania e Vibonese si troveranno finalmente faccia a faccia mercoledì sera (ore 20:30) allo stadio ”Angelo Massimino”. La squadra del presidente Pippo Caffo (catanese e grande tifoso degli etnei) occupa attualmente l’ultimo posto in classifica, in coabitazione con la Fidelis Andria, avendo conquistato solamente 9 punti in 12 giornate. La gara contro i leoni rossoblu sarà inoltre l’occasione giusta per rivedere un ex calciatore rossazzurro: Francesco Golfo. L’attaccante palermitano infatti ha indossato la casacca dell’Elefante nella seconda metà della passata stagione, fondamentalmente senza lasciare il segno. Sebbene il classe ‘94 abbia evidenziato discrete doti tecniche e fisiche (soprattutto in dribbling e velocità), ha pure contrassegnato una certa discontinuità, risultando decisivo solamente nell’ultima giornata di campionato quando con una doppietta ha permesso alla truppa di Baldini di rimontare il doppio vantaggio dei padroni di casa del Foggia firmato Curcio-D’Andrea. Dopo le prestazioni alle pendici dell’Etna, quest’estate l’esterno mancino ha deciso di ricominciare dalla Calabria disputando sinora 9 partite (quasi sempre da titolare) e realizzando 2 reti contro Latina e Palermo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***