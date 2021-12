BIANCHETTI: “Catania, se sistemi la difesa puoi dire la tua. Il Palermo mi ha deluso, troppo attendista e timoroso”

Una ventina d’anni trascorsi in rossazzurro da allenatore delle giovanili fino alla prima squadra in Serie C1 per Salvatore Bianchetti, ospite della trasmissione televisiva SalaStampa, su TeleOne, soffermandosi sul derby vinto dal Catania contro il Palermo:

“Dai primi minuti si vedeva che il Catania fosse in palla e aveva gamba, Palermo troppo attendista e un pò timoroso. Non ha avuto la personalità della squadra seconda in classifica. Il Catania si vedeva da subito che la potesse vincere. Il Palermo non è sembrata una squadra avente la classifica attuale. Il Catania possiede un buon gioco, buona personalità, un buon attacco. Qualche mese fa abbiamo detto che peccava in difesa, ma probabilmente aggiornando la coppia centrale con la presenza di Claiton sta migliorando. Se sistema la difesa può dire la sua il Catania perchè ha una squadra fresca, che corre, che ha idee e questo centravanti che non ce l’ha nessuno in questa categoria. Può recuperare il Catania in classifica. Spesso ha fatto molto bene in avanti, evidenziando qualcosa che non andava in difesa e probabilmente a centrocampo ma ha un grande attacco ed un grande centravanti, e per vincere le partite bisogna segnare. Questo ragazzo i gol li fa. Chi incontra il Catania dovrebbe tenere lontano Moro“.

“La chiave di volta qual è stata nel derby? Gli ospiti sono stati schierati da Filippi secondo il 3-5-2, un modulo guardingo e secondo me anche i giocatori questo lo capiscono. Il Palermo mi ha deluso perchè aveva tanti punti di distacco rispetto al Catania e doveva giocare al ‘Massimino’ con maggiore personalità cercando di fare la partita. Di contro l’ha partita l’ha fatta il Catania, giocando bene. Se vado a Catania, non lo posso sottovalutare. Perchè in questo momento è in salute e con i problemi societari secondo me scatta qualcosa nel gruppo che è a favore della squadra, la quale non si abbatte. C’è una reazione ai problemi. Per esperienza dico che è così se l’allenatore è bravo a fare in modo che i problemi societari siano un vantaggio”.

“Le espulsioni decise dal direttore di gara? Quello di Russini è un fallo ingenuo, lui scivola ed alza il piede, magari non è un intervento cattivo ma il fallo c’è. L’espulsione di Almici è stata inusuale, però se parliamo di fair play… Almici esagera strattonando il raccattapalle, poi ha chiesto scusa e questo equivale ad un’ammissione di colpa. Il rosso a Luperini? Fallo da dietro. Gli è saltata la testa perhè magari non si aspettavano un Catania così vigoroso, energico e che facesse gioco e gol. Filippi dice che la sua squadra ha sbagliato l’approccio, può essere invece che i calciatori siano stati caricati troppo“.

“Il Bari secondo me vincerà il campionato, non so se con i numeri della Ternana. il Palermo visto a Catania non penso che possa alla lugna contrastare questo Bari. Magari domenica avrà una reazione dopo la sconfitta di Catania e sono convinto che farà una buona prestazione ma alla lunga vedo sempre il Bari favorito”.

