BIONDI: in rampa di lancio grazie al Messina, domenica saranno rivali

Stagione 2018/19: 2 gol e 40 presenze tra Serie D e Coppa Italia di categoria con la maglia dell’ACR Messina per Kevin Biondi. Il jolly catanese, reduce dalla confortante prestazione contro il Palermo, si appresta a vivere un nuovo derby sfidando proprio la formazione biancoscudata. Ottima occasione per confermare quanto di buono evidenziato domenica scorsa. Biondi contro il suo passato che ha rappresentato una importante palestra formativa. L’esperienza messinese fu molto utile e proficua per il ragazzo classe 1999 che fece bene sia alla corte di Pietro Infantino che di Oberdan Biagioni, al punto da attirare le attenzioni del Catania, determinato a puntare su di lui in Prima Squadra la stagione successiva dopo averlo ceduto in prestito. Lo stesso Messina provò a riportarlo in riva allo stretto, ma l’allora allenatore rossazzurro Andrea Camplone rimase favorevolmente impressionato da Biondi in ritiro, convincendosi a dargli fiducia nella rosa dei grandi.

