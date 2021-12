VERSO MESSINA-CATANIA: centrocampo, verrà riproposto l’assetto vincente anti Palermo?

Mister Baldini schiererà a centrocampo gli stessi interpreti che ben si sono comportati contro il Palermo? Nodi da sciogliere anche in questo settore. Maldonado e Rosaia appaiono in vantaggio sulla concorrenza e Greco, a segno nella partitella giocata giovedì, scalpita per scendere in campo a Messina, ma gli altri colleghi di reparto provano a mettere in difficoltà il tecnico rossazzurro nelle scelte. Cataldi, Izco e Provenzano rappresentano delle soluzioni non scartate a priori da Baldini, il quale si aspetta un’altra prova tutta cuore e grinta dalla squadra al “San Filippo-Franco Scoglio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***