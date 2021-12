VERSO MESSINA-CATANIA: attacco, chi sostituirà lo squalificato Russini?

Dubbi soprattutto in difesa, meno a centrocampo, qualcuno anche in relazione al reparto offensivo dove il Catania non potrà disporre a Messina di Russini. Assenza pesante perchè trattasi di uno dei calciatori più talentuosi ed in forma del momento nella rosa di Baldini. L’espulsione rimediata contro il Palermo lo costringerà a saltare la trasferta messinese. Russotto sembra essere il principale indiziato per la sostituzione dell’ex Cesena, con Biondi pronto ad agire sulla corsia opposta. Ma l’organico del Catania presenta anche Piccolo, in cerca di minutaggio per avvicinarsi ad una condizione fisica ottimale, con Ceccarelli separato in casa. Dando per scontato l’inserimento di Moro dal 1′, Sipos potrebbe subentrare a gara in corso, oppure supportare lo stesso attaccante patavino dall’inizio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***