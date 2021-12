CATANIA: giocatori a Torre del Grifo giovedì e venerdì per capire meglio lo scenario e allenarsi

Mentre è corsa contro il tempo sul fronte societario nella speranza che si arrivi all’avviamento della procedura di vendita competitiva del titolo sportivo, i rossazzurri si ritroveranno giovedì in sede e venerdì, con inizio alle ore 11.00, sosterranno l’ultimo allenamento del 2021. Lo faranno a Torre del Grifo perchè il Tribunale ha disposto esclusivamente la sospensione di tutte le attività del centro sportivo non necessarie all’esercizio provvisorio del ramo caratteristico aziendale. Sarà anche l’occasione per avere i calciatori un quadro più chiaro della situazione nell’ottica di ridurre i costi di gestione dell’attività, viste le attuali perdite mensili valutate tra i 240 mila e i 300 mila euro. Ai giocatori desiderosi di cambiare aria verrebbe proposta la risoluzione contrattuale, altri invece potrebbero abbassare l’ingaggio percepito. Tutto passa dal Tribunale nella misura in cui autorizzi la prosecuzione dell’esercizio provvisorio e, ovviamente, dalla Sigi chiamata a trovare una soluzione affinchè questo accada.

