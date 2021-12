CATANIA-MONOPOLI: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Angelo Massimino” contro il Monopoli, valevole per la 20/a giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.35 e 2.50; la “X” tra 2.63 e 3.10; il “2” intorno a 2.80 e 3.15. Lo scenario è quello di un confronto che vede un sostanziale equilibrio, con il Catania però leggermente favorito per la conquista dei tre punti malgrado la differenza di classifica tra le due squadre (rossazzurri dodicesimi in classifica, biancoverdi secondi).

