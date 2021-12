SERIE C: 20/a giornata, ecco le partite in programma

Mercoledì pomeriggio e sera, squadre del girone C di Serie C impegnate per la disputa della 20/a giornata, prima di ritorno. Il Messina cerca punti pesanti in chiave salvezza contro la Paganese. Ghiotta occasione per il Foggia di chiudere il 2021 con i tre punti, avendo il vantaggio di giocare in casa contro il Monterosi, avversario sulla carta abbordabile. Reduce dal positivo risultato acquisito nel derby di Catanzaro, la Vibonese renderà visita al Picerno nella speranza d’incamerare altri punti importanti per il mantenimento della categoria. L’Avellino proverà a rialzare la testa a Campobasso dopo il mezzo falso interno con il Foggia.

Esame Latina per il Palermo che ritrova l’ex Daniele Di Donato, attuale allenatore nerazzurro. Appuntamento casalingo per il Bari contro un Potenza in difficoltà ma che non dovrà essere sottovalutato. Il Catania sfida il Monopoli secondo classificato al “Massimino”. Juve Stabia e Fidelis Andria, amareggiate per le rispettive sconfitte, cercano riscatto immediato in terra campana. La Turris insegue la seconda posizione, pertanto farà di tutto per piegare la resistenza di un Taranto che, fuori casa, non ha un ruolino di marcia incoraggiante. La Virtus Francavilla, galvanizzata dal rotondo 3-0 inflitto alla Juve Stabia, tenterà di sorprendere il Catanzaro in terra pugliese.

22.12. 14:30 ACR Messina – Paganese

22.12. 14:30 Foggia – Monterosi Tuscia

22.12. 14:30 Picerno – Vibonese

22.12. 15:30 Campobasso – Avellino

22.12. 18:00 Latina – Palermo

22.12. 21:00 Bari – Potenza

22.12. 21:00 Catania – Monopoli

22.12. 21:00 Juve Stabia – Fidelis Andria

22.12. 21:00 Turris – Taranto

22.12. 21:00 Virtus Francavilla – Catanzaro

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***