SETTORE OSPITI: potrebbero sorgere problemi per i tifosi del Palermo, contatti tra club e Questura

L’Osservatorio ha dato l’ok ai tifosi del Palermo ma con qualche limitazione che ha suggerito alla società rosanero, secondo quanto riportato dai colleghi del Giornale di Sicilia, di avviare contatti con la Questura. Motivo da ricercare nell’autorizzazione dei sostenitori rosanero ad accedere al Settore Ospiti dello stadio “Angelo Massimino” attraverso la sottoscrizione dei programmi di fidelizzazione del Palermo FC. Il club del Presidente Mirri vuole capire se l’abbonamento rientri tra i programmi di fidelizzazione o quantomeno se possa essere equiparabile ad essi. Qualora dovesse essere così, nella migliore delle ipotesi, i biglietti potrebbero essere acquistati solo dai circa 2.500 abbonati. Altrimenti, di fatto, le porte dell’impianto etneo sarebbero chiuse per i residenti nella provincia di Palermo. Già lo sono per i gruppi organizzati, che non si sono abbonati per questa stagione e non rientrerebbero tra i «sottoscrittori dei piani di fidelizzazione» qualora l’abbonamento contasse come tale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***