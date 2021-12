“CATANIA, QUANTO TI AMO”: l’urlo della Curva Nord sottolinea l’amore incondizionato per quei colori

Appena 2.500 spettatori allo stadio “Angelo Massimino”. Ampi spazi di vuoto sugli spalti in occasione di Catania-Monopoli, quando erano trascorse poche ore dall’ufficializzazione della notizia del fallimento del Calcio Catania 1946 matricola 11700. Pur con il cuore colmo di tristezza e dolore, non è mancato l’incitamento in Tribuna B e soprattutto in Curva Nord, dove la tifoseria organizzata ha sostenuto la squadra di mister Francesco Baldini fino al triplice fischio dell’incontro. Applausi anche dalla Tribuna A. “Catania, quanto ti amo!” è stato più volte urlato nel corso della gara dagli ultras e non sono mancate bordate di fischi e cori di disappunto all’indirizzo della gestione SIGI.

Non c’è fallimento che tenga, i tifosi amano e ameranno sempre il Calcio Catania per quella che è stata una lunga e gloriosa storia. Ieri sera la pioggia caduta in città, peraltro non prevista, ha fatto da sfondo mentre sul campo ha vinto il Monopoli, spinto da una ventina di sostenitori provenienti dalla Puglia che hanno ricevuto e intonato anche cori di rispetto da e verso il tifo catanese. Festa per i monopolitani avendo incamerato tre punti fondamentali. Amarezza e angoscia per il popolo etneo che anche nel giorno più difficile ha colto l’occasione per rinnovare l’amore incondizionato per i colori rossazzurri.

