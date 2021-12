CECCARELLI: problemi personali risolti in vista del derby?

Ufficialmente non convocato a Latina per “problemi personali”, stando alle ultime indiscrezioni l’esterno offensivo rossazzurro Tommaso Ceccarelli dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di mister Francesco Baldini per Catania-Palermo. La sua assenza si è fatta sentire parecchio in terra pontina, venendo rimpiazzato da un Russotto poco convincente con un Catania meno brillante e lucido rispetto alle precedenti apparizioni. Nel frattempo la squadra ha ripreso gli allenamenti a Torre del Grifo provando per l’ennesima volta ad isolarsi dalle vicende extra campo e concentrando le attenzioni sul derby siciliano per eccellenza.

