ESERCIZIO PROVVISORIO: un altro giorno volge al termine, si avvicina il 2 gennaio…

Pochissimi giorni alla scadenza dei termini per il mini esercizio provvisorio concesso dal Tribunale fallimentare. 660mila euro da mettere a disposizione affinchè il palazzo di giustizia rinnovi la concessione. Mercoledì sono partiti i primi bonifici, nelle ultime ore altri soci Sigi hanno risposto presente. Altri ancora lo faranno venerdì, a patto che Gaetano Nicolosi, maggiore azionista della SpA etnea, provveda a versare la propria quota parte.

Si sono susseguiti in questi giorni gli incontri in seno alla Sigi. La palla passa inevitabilmente ai soci che, dopo non essere riusciti ad evitare il fallimento, sono chiamati ad un atto doveroso e responsabile verso il Tribunale stesso ma anche la città. La stessa città che vive per i colori rossazzurri e, attraverso svariati appelli, chiede a gran voce alla Sigi di permettere al Catania di andare avanti mantenendo il titolo sportivo.

Pressing davvero asfissiante perchè questo accada. Anche il Sindaco etneo nelle ultime ore si è fatto sentire attraverso un post su Facebook. Gli occhi di tifosi e sportivi sono tutti puntati su quel che accadrà venerdì. Potrebbe essere il giorno decisivo, quello del dentro o fuori. Il tempo passa, siamo giunti ormai al capolinea. Sigi ha l’ultima occasione per limitare quantomeno i danni e restituire a Catania la speranza di ripartire.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***