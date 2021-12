CURVA SUD CATANIA: “Ciarlatani, nisciti i soddi”

Prima un lungo comunicato per sottolineare tutto l’amore per il Catania e chiedere a gran voce alla Sigi di rispettare la scadenza del 2 gennaio mettendo a disposizione la somma di 660mila euro necessaria affinchè il Tribunale conceda l’estensione dell’esercizio provvisorio. Adesso uno striscione esposto all’esterno di Torre del Grifo Village in cui viene palesemente ribadita tale richiesta. Gli ultras della Curva Sud Catania insistono. Il tempo stringe e la SpA etnea si trova ad un bivio: tirare fuori i soldi oppure non soddisfare le richieste del Tribunale e, quindi, incorrere in sanzioni di vario genere perdendo il titolo sportivo del Calcio Catania dopo il fallimento societario.

