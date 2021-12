FILIPPI (all. Palermo): “Forza morale esagerata, riversiamola in campo a Catania”

L’allenatore del Palermo Giacomo Filippi si gode la vittoria sul Monopoli, intervenendo in sala stampa dopo il 2-1 inflitto ai biancoverdi pugliesi:

“I ragazzi ci hanno creduto vincendo contro un’ottima squadra. Alleno un gruppo forte e unito, che lavora bene. Ai ragazzi ho detto che chi non gioca è giusto che sia arrabbiato con me, perchè merita di giocare. La loro arrabbiatura devono sfogarla in campo quando li faccio entrare. C’è una buona tenuta mentale da parte di una squadra che sa quello che vuole e cosa fare, riuscendo ad interpretare bene più moduli e quando gli si propone del lavoro, i giocatori si applicano e lo fanno molto bene. Mi mettono ogni giorno in difficoltà, sul piano dell’impegno non posso mai rimproverargli nulla”.

“Dobbiamo giocare con questa voglia, atteggiamento, determinazione e spirito. Se ci manca siamo una squadra normale. Ma siccome i ragazzi si allenano con questo fervore, dobbiamo solo aumentarlo in gara perchè lì c’è il vero agonismo. Chiedo soltanto di dare tutto alla squadra in ogni minuto di ogni allenamento. Bisogna alzare l’asticella tutti i giorni per far sì che arriviamo alla domenica già pronti con l’elmetto per affrontare chiunque. Questa vittoria ci dà una spinta forte in vista del derby, arrivarci con i tre punti e da secondi in classifica ti dà una forza morale esagerata ma questa la dobbiamo contenere per riversarla in campo a Catania”.

