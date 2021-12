GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Bambini palermitani applauditi dai catanesi e solidarietà a Catania, il bello di essere presidente della C”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha ricevuto il premio ‘Castagna d’Argento” nell’ambito della sedicesima edizione del Galà dello Sport organizzato a Trecastagni, in quanto “simbolo del calcio di casa nostra, un manager che ha affrontato con coraggio e determinazione anche un momento difficile a livello planetario come quello che stiamo vivendo”, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo avere assistito a Catania-Palermo al “Massimino”.

Ai microfoni di Rai Sport (fonte tuttoc.com), Ghirelli ha sottolineato che “Ismaele La Vardera e Roy Paci hanno trovato dei visionari come il presidente del Palermo, i dirigenti del Catania e tanti artisti. Noi li abbiamo accompagnati in questo percorso. Tanti bambini e tante bambine del Palermo, vestiti di rosanero, sono stati applauditi domenica dai tifosi del Catania nel derby vero e proprio. Nonostante il nubifragio incredibile, che ha portato alla sospensione del prederby, la solidarietà è andata avanti: sono stati raccolti 25mila euro per aiutare la città di Catania. Per questo è bello fare il presidente della Serie C”.

Intervistato da Eleven Sports Ghirelli ha aggiunto: “Finalmente un pubblico adeguato all’avvenimento anche se qualora ci fosse stata la possibilità di aprire maggiormente avremmo avuto anche il pubblico di Palermo. Il fatto di avere i cento bambini da Palermo è un segno di grande felicità. Tra sabato e domenica credo si sia piantato un seme del cambiamento ed è bello sia partito da uno dei derby più accesi di Italia. Messi insieme solidarietà e amicizia, è stato possibile per l’azione dei dirigenti del Palermo ma anche perché Ismaele e Paci si sono impegnati. Gli artisti sono scesi in campo e hanno rovesciato la cultura del tifo. Dopo due anni di silenzio si torna con il pubblico, dopo due anni di fatiche si torna ad un calcio vero. Anche se la guardia non va abbassata, bisogna mettere in sicurezza il calcio e bisogna lavorare sulla sostenibilità economica delle società. Oggi mi guardo intorno e mi emoziono, questo è il calcio ma bisogna dare sostenibilità alle squadre”, le parole evidenziate da mediagol.it.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***