GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Derby del Cuore, iniziativa che ha unito Palermo e Catania”

Nota stampa Lega Pro

“Solidarietà, rispetto, sano agonismo e divertimento sono alcuni dei valori da apprezzare ed auspicare nel calcio che vogliamo” dice il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli presente alla partita “Del Cuore” che si è giocata al “Barbera”. “La Sicilia è un passo avanti, continua il Presidente Ghirelli, e questa iniziativa benefica che unisce Palermo e Catania è il simbolo del nostro calcio, quello che fa bene al paese”

La giornata del “Derby del Cuore” di Palermo, ha visto un connubio perfetto tra sport e spettacolo. In funzione di una reale solidarietà per il nubifragio che ha colpito il mercato della Pescheria a Catania. Club di squadre storicamente rivali, quali Catania e Palermo, si sono unite per offrire uno spettacolo assolutamente significativo, in modo particolare per l’aspetto sociale. Artisti, musicisti e calciatori di fama nazionale, e non solo, infatti, hanno voluto, in maniera disinteressata, collaborare all’iniziativa della “Iena” Ismaele La Vardera e dell’artista Roy Paci.

Domani, prima del via di Catania-Palermo, giocata al “Cibali-Massimino”, il Presidente Ghirelli e gli organizzatori del “Derby del Cuore” consegneranno un maxi assegno alla città di Catania per la ristrutturazione della Pescheria colpita dalla recente alluvione.

