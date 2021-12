GIUDICE SPORTIVO: squalificati Rosaia, Maldonado e Claiton

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, ha deliberato d’infliggere tre squalifiche per una giornata a calciatori del Catania. Si tratta di Giacomo Rosaia, Luis Maldonado e Claiton. In occasione di Catania-Monopoli, il primo è stato espulso per somma di ammonizioni; gli altri due, invece, erano in regime di diffida e, pertanto, a seguito del giallo ricevuto contro il Monopoli osservano un turno di stop. Rientra dalla squalifica Kevin Biondi, mentre Giovanni Pinto resta in regime di diffida.

