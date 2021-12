MARCHESE: “Catania, la storia non si cancella!”

Oltre 160 apparizioni con la maglia del Catania tra Serie A, B e C festeggiando la storica promozione del 2006 nella massima categoria, con salvezze e campionati importanti disputati in A, soffrendo in Lega Pro ma garantendo sempre il massimo impegno e dedizione al sacrificio per la causa rossazzurra. Così sui social Giovanni Marchese, che ha lavorato anche nelle giovanili dell’Elefante: “Anche se non sarà più Calcio Catania 1946, i colori e l’amore rimarranno sempre uguali… PERCHE’ LA STORIA NON SI CANCELLA!!! ❤️💙“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***