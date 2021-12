IZCO: “Catania, mi hai regalato un sogno. Non ti abbandonerò mai, ci sarò sempre per te”

Il centrocampista Mariano Izco, storica bandiera del Calcio Catania, sui social sottolineare di non abbandonare la nave: “Il calcio mi ha dato tutto, mi ha reso uomo. Sono partito giovane dall’Argentina con il sogno di correre dietro ad un pallone senza fermarmi mai. Il calcio poi mi ha regalato un sogno, vestire la maglia rossoazzurra. Ho corso e lottato per questi colori in tutte le categorie più di 250 volte e giocarne altrettante, con il rosso e con l’azzurro sul petto, sudando e correndo, con orgoglio. Il Calcio Catania è stato fondamentale nella mia vita, Catania mi ha dato una moglie, dei figli e la sensazione di essere figlio di questa città, di questa terra. Ho ricevuto tanto, tantissimo da Catania e dal Catania, è per questo motivo che non ti abbandonerò mai e proverò a restituire parte di tutto ciò che ho raccolto in questi anni. Qualunque sia il futuro, io ci sarò sempre, con il liotru stampato sul petto. Sempre e solo forza Catania, Mariano”.

