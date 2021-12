CRINITI: “Il calcio senza il Catania è un calcio menomato. Che onore essere stato capitano rossazzurro…”

Tanti i messaggi di ex rossazzurri che, attraverso i social, rivolgono un pensiero al Calcio Catania dopo la notizia del fallimento. Tra questi Antonio Criniti, che scrive le seguenti parole su Facebook:

“Oggi per me è una giornata triste…. Oggi una delle squadre a cui sono particolarmente legato non c’è più!!! Io non so di chi sono le colpe e non voglio nemmeno immaginare com’è stata gestita da tanti anni una piazza e una città stupenda come Catania.. una cosa è certa, il calcio senza il Catania è un calcio menomato…. Dio lo sa che onore e che privilegio è stato per me indossare questa maglia ed esserne il capitano…. Ho trascorso dei momenti fantastici ed ho legato in maniera particolare con tutto o quasi il popolo Rossazzurro, tanto da fare fatica a pagare perfino un caffè…. Mi dispiace tantissimo popolo etneo sono amareggiato e demoralizzato solo al pensiero che questa grande realtà siciliana ma di tutto l’intero calcio nazionale tra un po’ la vedremo più nelle aule dei tribunali invece che sul terreno verde….😥

Dai Catania ora pensa a rialzarti e vedrai che con tutti i veri tifosi che del CIBALI ne fanno un’onda d’urto d’amore, un giorno ritornerai ad essere una delle protagoniste assolute del calcio che conta….💪💪💪❤️💙⚽🙏”.

