LA SICILIA – Catania, rispettata la scadenza federale del 16. Adesso la palla passa al Tribunale

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Calcio Catania stamattina verserà i circa 220mila euro che mancavano per rispettare le scadenza fiscali di oggi 16 dicembre saldando pure un residuo di stipendi risalenti al mese di giugno da corrispondere a quei giocatori rossazzurri fino alla scorsa stagione in forza al club etneo. La somma è stata messa assieme dai i soci della Sigi, escludendo il rischio di un’esclusione della squadra dal campionato. Ieri, fra l’altro, l’Amministratore Unico Sergio Santagati con il dirigente Massimiliano Borbone si sono recati in Federazione fornendo le dovute garanzie federali. Ora però bisognerà scongiurare il rischio fallimento. In qiesto senso l’attenzione è rivolta all’udienza prefallimentare di martedì 21 dicembre in cui i consulenti nominati dal Tribunale depositeranno la situazione patrimoniale della società rossazzurra. Il futuro del Catania dipenderà dal Tribunale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***