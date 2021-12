ESCLUSIVA – Ambrosi: “Catania, col Messina avremmo vinto 4.999 volte su 5.000. Derby sentito, sfida da non sottovalutare”

Gradito ospite di TuttoCalcioCatania.com un grande ex bomber rossazzurro, Alessandro Ambrosi. Si avvicina il derby Messina-Catania che lui ha vissuto nella gioia e nel dolore. Spazio per alcune considerazioni sul Catania, sul confronto di domenica soffermandosi anche sulle spiccate doti realizzative di Luca Moro:

Altro derby per il Catania. Si va a Messina, sfogliamo un attimo l’album dei ricordi.

“Sicuramente erano altri derby, anche lo stadio è cambiato ma rimane un derby importante. Il Catania ci arriva disputando fin qui un ottimo campionato e avendo battuto il Palermo. Io ho ricordi un pò alterni. Vincemmo in campionato a Messina, poi la doppia finale Play Off sappiamo tutti com’è andata. Spesso incontrando il Messina ho fatto gol, evidentemente mi portava fortuna. Sarà un bel banco di prova per il Catania che potrebbe dare seguito al 2-0 ottenuto contro il Palermo”.

Cosa non funzionò in quella finale Play Off vinta dal Messina nella stagione 2000/01?

“Se quella partita l’avessimo rigiocata in 5.000 occasioni l’avremmo vinta 4.999 volte. All’andata ci portammo in vantaggio con un rigore trasformato da me, poi loro pareggiarono in un’azione rocambolesca. Nel match di ritorno rigore per il Messina e non avemmo la forza di recuperare il risultato ma a livello di valori non fummo messi sotto. Purtroppo una serie di eventi ci portarono a perdere i Play Off ma non c’era paragone, il Catania dimostrò di essere ampiamente superiore. Avevamo la convinzione di raggiungere un sogno che per più parte della stagione non si era neanche cullato. La squadra aveva acquisito piena consapevolezza dei propri mezzi e purtroppo per varie situazioni si è trovata a cedere il passo ad un avversario tecnicamente inferiore”.

Torniamo al presente rossazzurro. Il Catania ha speso tantissime energie mentali contro il Palermo, c’è il rischio che si possa scendere in campo con motivazioni diverse a Messina?

“E’ comunque un derby importante e le motivazioni i giocatori le trovano da soli. Mi rifiuto di pensare che possano arrivare in qualche modo scarichi. Stanno rispondendo sul campo alla situazione societaria, che è precaria ma sta dando paradossalmente dei giovamenti al Catania. Adesso si affronta un Messina ultimo classificato, con i suoi problemi. Il peso del risultato conta in queste gare, i valori si azzerano. La disparità in classifica non sussiste proprio perchè una squadra trova più motivazioni nel derby. Non bisogna sottovalutare il Messina perchè questo è un derby sentito. Il Catania deve trovare continuità e non dare per scontato un risultato che in realtà non lo è”.

Luca Moro ha una media altissima di gol. 18 reti sono tanta roba per un ragazzo giovane che dimostra anche di avere personalità.

“Per quanto il campionato di Lega Pro possa non essere di livello, parliamo di un 2001 e gioca in una piazza come Catania, quindi c’è solo da elogiarlo. Ha una freddezza nel tirare i rigori che mi piace, anche sul piano tecnico possiede ottimi mezzi. Potrebbe venir fuori un profilo davvero molto, molto interessante. E’ la testa quello che conta. Lui ha dimostrato che sta facendo non bene, benissimo. Speriamo che continui così, glielo auguro. Perchè un ragazzo così giovane con un rendimento del genere ha dei valori, questo è fuori discussione. Non so se è già pronto per la Serie A ma sicuramente sta dimostrando che questa Lega Pro la sta vivendo da protagonista assoluto”.

Al netto di penalizzazioni e vicissitudini societarie, questo Catania può ambire ai Play Off?

“Continuando a giocare con questa convinzione e risultati sicuramente sì. Mi auguro che quanto prima le vicissitudini societarie vengano ripristinate portando ad un discorso di normalità perchè a livello tecnico e caratteriale la squadra di Baldini dimostra che l’obiettivo Play Off è raggiungibile. Magari avviando un progetto tecnico vero e proprio con questi giocatori”.

