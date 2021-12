LA SICILIA – Claiton: “Sarà un derby vero, nessuno tirerà indietro la gamba”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’esperto difensore rossazzurro Claiton ha vissuto vari derby in carriera. Adesso si avvicina l’atteso Catania-Palermo: “Sarà un derby vero – dice – perchè il pubblico è l’essenza del nostro e di tutti gli sport. L’anno scorso non c’era il pubblico, vorrei passare oltre perchè non riuscimmo a vincere nè all’andata e neanche in casa al ritorno. Le aspettative della città sono notevoli, dobbiamo viverla serenamente sapendo però che non sarà una sfida da routine. Sfida affascinante, tutti vorrebbero esserci. Anche dura perchè nessuno tirerà indietro la gamba. Ci teniamo a far bene, un successo ci darebbe ulteriore entusiasmo per proseguire. Speriamo di contare su un numero maggiore di spettatori. Il Palermo ha una rosa costruita per vincere il campionato, sta facendo bene. Noi pensiamo al nostro modo di giocare per limare i problemi avuti nelle ultime uscite”.

