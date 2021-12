LA SICILIA: fondo inglese e ricapitalizzazione, prevista nuova assemblea dei soci

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Sul fronte societario, il quotidiano locale riferisce della cordata inglese di cui si parla da tempo. I rappresentanti del fondo sarebbero rimasti per tutta la settimana a Torre del Grifo per discutere del piano di intervento più adeguato. Ieri sono andati via, ma ci sarebbe la voglia di contribuire economicamente alle spese imminenti del club. Il punto nodale riguarda gli stipendi da pagare entro il 16, pena l’esclusione dal campionato. Ci sono assicurazioni ben precise di un intervento fattivo entro metà della settimana entrante. I rappresentati inglesi dovrebbero entrare inizialmente come sponsor, non come soci. Più in avanti verranno valutate altre possibili soluzioni. La settimane entrante è inoltre prevista un’assemblea dei soci per discutere ancora della ricapitalizzazione. “Ci sarebbe la voglia di aggiungere capitale – si legge – ma dopo silenzi, riunioni, rinvii, litigi, sarebbe anche ora di mettere da parte ogni dissidio per onorare le promesse evitando i pericoli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***