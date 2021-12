LA SICILIA – Moro, quell’abbraccio con il Direttore Pellegrino…

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

All’interno del quotidiano locale, tornando alla vittoria del Catania nel derby si legge di un piccolo retroscena che si è consumato alla fine del match. Mentre la squadra correva sotto la la curva – dopo aver percorso in lungo e in largo il perimetro dello stadio per ringraziare i tifosi – Moro si è fermato in panchina raggiungendo il Direttore dell’Area Sportiva, Maurizio Pellegrino: “Grazie davvero, Direttore, per avermi portato qui facendomi vivere tutto questo”. Un abbraccio condito da sorrisi e lacrime, da un’amicizia che si sviluppa al di là dei ruoli. Un rapporto leale, fatto di incitamenti e di risposte che l’attaccante rossazzurro continua a fornire sul campo di gioco. Leale come il rapporto con Baldini che riesce a gestire pregi e difetti di tutto il gruppo: “Ma gestire Luca è semplice, visto che si tratta di un professionista”, ribadisce l’allenatore.

