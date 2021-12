MORO: “Ho più fiducia in me stesso. Derby, boato da pelle d’oca dopo il secondo gol. Devo molto al Catania ed ai catanesi”

In aggiunta alle dichiarazioni rilasciate nell’immediato post-derby, riportiamo ulteriori dichiarazioni dell’attaccante Luca Moro, intervenuto nel corso della trasmissione televisiva Corner, su Telecolor:

“Oggi ho più fiducia in me stesso. Sento anche la fiducia dei miei compagni durante la partita, questo mi dà modo di esprimermi senza pensare molto. Il gol più bello nella mia carriera contro il Palermo? Il gol è sempre gol, quello di domenica è il più importante per me sul piano calcistico, trovare il gol nel derby e deciderlo fa piacere. Ho sentito e risentito l’audio ad alto volume del boato del pubblico dopo la seconda rete. Fa venire un pò la pelle d’oca. Avrei potuto segnare anche il 3-0 e sarebbe stato ancora meglio, ma va bene così dai. Domenica sera abbiamo festeggiato andando tutti insieme a cena fuori. Era giusto prenderci quel che meritavamo dopo avere disputato una gara così importante”.

“Quanto sono riconoscente al Catania ed ai catanesi? Tanto. Devo molto al Catania anche perchè arrivare qui e fare la prima stagione tra i grandi non è mai facile ma mi hanno sempre contato come un membro importante della squadra, ho sempre avuto la loro fiducia. Mi riferisco anche a tifosi, compagni e tutto ciò che ruota attorno al Catania. Questo mi ha aiutato. Inoltre i miei genitori, la mia famiglia, mia sorella mi hanno sempre appoggiato in ogni scelta e penso sia fondamentale avere una famiglia che ti sostiene. Non è facile per un genitore vedere il proprio figlio andare dall’altra parte dell’Italia ma mi hanno sempre incoraggiato, sono stati i primi a dirmi di andare a Catania se le me la sentissi. Anche i miei amici mi danno una grossa mano. Pochi gol di testa nonostanta la mia altezza? C’è da migliorare come negli altri modi di fare gol. Magari arriveranno più cross nelle prossime partite e segnerò un maggior numero di reti anche di testa“.

“Nazionale? Intanto sono stato convocato in Under 20, a fine anno vedremo come saranno andate le cose. Il mio è un percorso graduale. Baldini? Mi ha dato fiducia dal primo giorno di arrivo. Ha cambiato il mio modo di giocare perchè all’inizio andavo molto spesso incontro alla palla e poche volte in profondità mentre lui mi chiede il contrario, di avere sempre la faccia rivolta verso la porta perchè ci dice che bisogna sempre guardarla per andare a fare gol. Videomessaggio di Gomez? Averlo ricevuto da un ex come il ‘Papu’ fa piacere, lo ringrazio perchè è un grande campione e so che ha lasciato il segno anche qui, essendo tuttora tifosissimo del Catania. Messina? So bene che sarà un’altra gara importante. Ci attende una bella settimana da preparare“.

