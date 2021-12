LATINA-CATANIA: info prevendita biglietti Settore Ospiti

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Domenico Francioni” in occasione della gara Latina-Catania, in programma domenica 5 dicembre alle ore 14.30 e valevole per la diciassettesima giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 4 dicembre, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 12 + € 1,50 per i diritti di prevendita.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

Online sul sito ciaotickets.com (https://www.ciaotickets.com/biglietti/latina-calcio-catania) e in tutte le rivendite autorizzate in tutta Italia (https://www.ciaotickets.com/punti-vendita).

Altre informazioni comunicate dalla società Latina Calcio

Solo per la tifoseria ospiti l’acquisto dovrà essere effettuato esclusivamente online o presso i punti vendita Ciaotickets e pertanto non saranno emessi biglietti presso i botteghini del Francioni.

I possessori di acquisto online dovranno stampare il biglietto elettronico per il suo utilizzo con i tornelli di accesso.

Allo stadio si accede solo se in possesso di greenpass (vaccinazione o tampone eseguito nelle 48 ore precedenti alla gara) ed è obbligatorio indossare la mascherina di protezione e mantenere il distanziamento sociale di metri uno.

