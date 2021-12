L’EDITORIALE – Natale amaro. Si attende di ricostruire dalle macerie

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Sarà un Natale amaro per il calcio catanese, il più amaro di tutti. Ci eravamo detti che occorreva aspettare le determinazioni del Tribunale ma pur consapevoli di ciò che poteva succedere, vista l’enorme mole debitoria, nessuno era pronto ad incassare il colpo del fallimento. La sentenza è arrivata, letale e tagliente nella sostanza, il Tribunale ha prodotto un quadro della situazione drammatico come spesso è stato definito dagli addetti ai lavori che hanno seguito le sorti del Calcio Catania.

Il cuore di tutti i tifosi rossazzurri è stato colpito da una notizia che era nell’aria ma che molti ricacciavano. E questi sono diventati i giorni dei ricordi, della storia e degli aneddoti attorno al club di via Magenta. Ma non soltanto di questo hanno parlato gli appassionati del pallone in città, si è cominciato infatti anche a parlare di futuro, del possibile salvataggio del titolo sportivo, con la questione esercizio provvisorio e il caso della somma di 600mila euro da versare entro i primi giorni di gennaio che potrebbero permettere alla squadra di continuare a scendere in campo in attesa di una possibile asta che assegni il titolo sportivo ad una nuova proprietà, con una nuova società a partire dal prossimo futuro.

Pensare al domani, almeno per oggi, sembra però assurdo, quasi sbagliato. Queste sono le ore del lutto sportivo, e almeno per il momento pare quasi che si siano persi anni prima di questo momento, un periodo che non ha evitato al sodalizio etneo di andare incontro all’epilogo di mercoledì. Sul fronte del campo, la squadra allenata da Francesco Baldini ha perso l’ultima surreale partita dell’anno contro il Monopoli al Massimino. Luce spenta e tanta amarezza. Adesso il mercato di riparazione ed è lecito pensare che in molti faranno le valigie per trovare nuovi lidi in cui approdare. In attesa che si ricostruisca dalle macerie di questo fallimento, non resta altro che augurare buone feste a tutti, nella speranza che il futuro sia migliore di questo presente, non solo sul fronte pallonaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***