LEGROTTAGLIE: “Catania, riparti con gente e valori giusti. Calciatori onorino il lavoro”

Le parole dell’ex difensore del Catania Nicola Legrottaglie ai microfoni di tuttomercatoweb.com, a proposito dell’ufficialità del fallimento del club rossazzurro: “A a volte è inevitabile toccare il fondo per poi ripartire. A Catania non si vedeva la luce da un po’, bisogna ripartire con la gente e i valori giusti. Ora però è giusto andare avanti e chiudere la stagione per poi trovare una soluzione. Sarà difficile anche per l’ambiente. Ma i calciatori devono onorare il lavoro con la professionalità. Ne approfitto per abbracciare idealmente tutti i catanesi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***