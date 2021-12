SPOLLI: “Catania non meritava di finire così. Giorno triste anche per me. Dispiace per i lavoratori…”

Tutta la tristezza di Nicolas Spolli, ex difensore del Catania dopo avere appreso la notizia del fallimento della società rossazzurra, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Per la città è un giorno triste e anche per me. Catania non meritava di finire così: penso che le gestioni siano state sbagliate, in tutti questi anni. Alla fine, quando sbagli una volta puoi rimediare ma quando sbagli sempre, arriva la fine. Mi dispiace per la gente della SIGI che ha provato a salvaguardare la matricola, cercare di tenerla viva. Fosse finita prima non ci sarebbe stata quest’agonia: è un dispiacere grandissimo. Abbiamo vissuto una grande città, un grande club, un grande centro sportivo. Dispiace per i lavoratori: magari si pensa solo ai giocatori ma bisogna pensare a chi taglia l’erba, ai dottori, ai magazzinieri, che magari non prenderanno neanche i soldi adesso. Però bisogna ripartire”.

“Ricordo il primo gol in A contro il Bologna: eravamo in una situazione complicata. E’ stata la gara che mi ha segnato di più, poi l’esordio col Parma, al Tardini. Ogni salvezza era uno Scudetto. Negli ultimi anni di A era una squadra consolidata, nei primi ci allenavamo in mezzo al niente tra le difficoltà ma ci salvavamo sempre in un campionato competitivo. I momenti belli sono le vittorie inattese, come vincere contro Juventus e Inter, far risultato contro il Milan. Era diventata quasi la normalità…”.

