MERCATO: Ceccarelli, spunta l’Avellino

Escluso puntualmente dalla lista delle convocazioni nelle ultime settimane, l’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli cerca nuova sistemazione alla riapertura del calciomercato. In caso di esclusione del Catania dal campionato, si svincolerebbe automaticamente. Non mancano le richieste per l’ex calciatore della Feralpisalò, richiesto da società importanti per la categoria come l’Avellino. La stessa stampa campana, precisamente i colleghi de Il Mattino, accostano Ceccarelli al club irpino, in cerca di validi rinforzi per il reparto offensivo a gennaio.

