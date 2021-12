STAMPA NAZIONALE: “Catania, ecco la formazione top in Serie A”

Con il fallimento del Calcio Catania 1946 matricola 11700 si chiudono 75 anni di storia. Dopo l’elenco di giocatori ed allenatori top evidenziato da Sky, la redazione di tuttomercatoweb.com pubblica una speciale formazione contenente i migliori calciatori del Catania in Serie A. Con tanti sudamericani, visto che allora l’idea del club rossazzurro era quella di puntare forte sui talenti del Sudamerica.

Qualcuno ha fatto benissimo in Italia, come Alejandro Gomez, non solo al Catania. Altri hanno trovato una seconda giovinezza, oppure si sono lanciati al grande calcio come Juan Manuel Vargas. Spicca la presenza Andujar in porta – arrivato anche in Nazionale nel Mondiale 2014, a un passo dal titolo di campione del mondo – e un centrocampo e attacco tutta tecnica. Imprescindibile Francesco Lodi, specialista delle punizioni, con Sergio Almiron come alter ego.

Tre trequartisti tutti tecnicamente eccelsi, anche se non troppo fisici: a destra Pablo Barrientos, folletto che durò il tempo di farsi ricordare. A sinistra il solito Papu, ma dietro la punta Giuseppe Mascara, straordinario nei suoi gol – anche da metà campo nel derby contro il Palermo – e davanti un nove atipico come Jorge Martinez. Soprattutto davanti ci sarebbero i contendenti, da Bergessio a Maxi Lopez, ma l’uruguagio fece una stagione straordinaria nel 2009-10, meritandosi la Juventus.

La formazione tipo (4-2-3-1): Andujar; Alvarez, Silvestre, Spolli, Vargas; Lodi, Almiron; Barrientos, Mascara, Gomez; Martinez.

