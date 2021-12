MERCATO: Maldonado, anche Sudtirol e Latina sulle sue tracce

Si parla da tempo dell’interessamento del Trento nei confronti dell’ecuadoregno classe 1996 Luis Maldonado. Un profilo corteggiato in estate e tuttora gradito alla società neo promossa in Serie C, come confermato dal suo stesso Presidente in una recente intervista. Secondo quanto raccolto da tuttoc.com, però, i gialloblu non sono gli unici ad essersi interessati al centrocampista del Catania: su di lui gli occhi anche della capolista Südtirol e del Latina, prossimo avversario dei rossazzurri in campionato.

