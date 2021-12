MERCATO: Moro, tutti i club italiani che hanno chiesto informazioni

I colleghi di metropolitanmagazine.it pubblicano un elenco infinito di società italiane interessate all’attaccante ora in forza al Catania, Luca Moro. Dalla Serie A alla C, in tante hanno chiesto informazioni al Padova proprietario del cartellino. Si tratta di Genoa, Sampdoria, Fiorentina, Hellas Verona, Cagliari e Lazio per quanto concerne la massima categoria; Monza, Brescia, Pisa e Lecce in cadetteria; attenzione al Bari di De Laurentiis in terza serie. Oltre al duo Juventus-Sassuolo di cui vi abbiamo parlato domenica. Senza contare i club esteri sulle tracce di Moro. Insomma, con il passare del tempo un numero sempre maggiore di squadre chiede informazioni per la punta veneta.

