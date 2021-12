SIGI: riunione tra alcuni soci in città, spiragli di luce o buio pesto?

Esercizio provvisorio fino al 2 gennaio. E’ quanto sentenziato dal Tribunale di Catania, che attende il responso dei curatori fallimentari nei prossimi giorni circa la gestione dell’attività in seno al Calcio Catania, dichiarato fallito ma che potrebbe proseguire il campionato se la Sigi metterà a disposizione 600mila euro entro la data indicata dal palazzo di giustizia. Poi si procederebbe con la vendita competitiva del titolo sportivo. Tra ieri e oggi, soci Sigi si sono riuniti allo scopo di trovare una soluzione. I soldi in questione rappresentano un credito che vanta il Calcio Catania nei confronti di Sigi. Quindi, di fatto, tecnicamente sarebbe una restituzione di somme di denaro. Vullo, Ferraù, Santagati, Salice e l’ex Amministratore Unico Le Mura si sono incontrati in città. Ancora una volta anche alcune sponsorizzazioni potrebbero venire in soccorso del Catania. Vedremo se ci saranno spiragli di luce o sarà buio pesto. Intanto il tempo stringe, bisogna fare in fretta per il salvataggio del titolo sportivo.

